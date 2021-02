San Valentino a Borgosesia. Si vince una cena romantica

Borgosesia. Si sono accese le luci di San Valentino nella piazza di Borgosesia ed è una

vera gioia per gli occhi. Immagini suggestive e piene di fascino, che i cittadini hanno accolto con grande apprezzamento. Sui social i commenti positivi sono innumerevoli e premiano il lavoro dell’Assessore alle manifestazioni, Paolo Urban, che insieme al Sindaco Paolo Tiramani si è impegnato per individuare le iniziative possibili in un contesto che davvero concede poco alle manifestazioni di piazza.

Un concorso “contest” per San Valentino. Si vince una romantica cena a Borgosesia

E’ l’assessore Urban che introduce l’iniziativa. “Dopo il grande successo delle luci di Natale ci siamo chiesti se fosse possibile conservare l’atmosfera che aveva portato in piazza tanta gente per ammirare lo spettacolo illuminotecnico e così abbiamo pensato di proseguire con l’illuminazione, dedicandola a San Valentino, festa degli innamorati ma anche festa dell’Amore in senso lato, di cui si sente tanto il bisogno in quest’epoca che ci ha privato degli abbracci e delle manifestazioni fisiche di affetto. Con piacere vedo che la nostra idea sta trovando grande riscontro di pubblico.

Conquistare i “like” con i selfie degli innamorati

Avremmo voluto fare di più ma le regole anti-pandemia sono rigide e non ci consentono in alcun modo di organizzare eventi che prevedano un’aggregazione seppur ridotta. Quindi abbiamo puntato sulla luce, su una diretta Instagram con Peru e Gin e su uno spazio per fare dei selfie con il proprio innamorato, da postare sulla pagina Facebook del Comune di Borgosesia per conquistare più “like” possibili e vincere il contest ed aggiudicarsi una cena di San valentino per due in un ristorante romantico.

E poi la diretta Instagram ospiterà anche gli Innamoratissimi offrendo loro la possibilità di fare la loro proposta di fidanzamento o addirittura di matrimonio in diretta. Anche in questo caso, coloro che saranno più votati dal popolo dei social si aggiudicheranno una cena romantica, offerta in un ristorante della città”.

La diretta Facebook domenica 14 febbraio, san Valentino, alle 19

La diretta Instagram sarà domenica 14 febbraio alle 19. Il Peru e la Gin da Piazza Mazzini intratterranno i borgosesiani, mostreranno i selfie più belli e “agevoleranno” le proposte di matrimonio o fidanzamento, dando una mano ai più timidi per far sì che il momento della dichiarazione sia davvero unico ed indimenticabile.

Il sindaco Paolo Tiramani: “contiamo sui Borgosesiani”

“Contiamo sulla partecipazione dei borgosesiani. Ho subito molto apprezzato l’idea dell’Assessore Urban per questa bella iniziativa, che soprattutto in un anno così difficile

è importante. Celebrare l’amore, e rendere Borgosesia la città dell’amore per una settimana non solo sottolinea la bellezza del nostro centro, ma esalta un sentimento eterno, che bisogna trovare il coraggio di esternare: contagiamoci con le endorfine dell’amore, e combattiamo il virus anche così!”.