Gli cade addosso un televisore e finisce in ospedale

Milano. Un infortunio sul lavoro piuttosto strano ha messo in pericolo la vita di un 43enne questa mattina alla 10.30, in via Robert Koch. Gli è caduto addosso un televisore.

D.P.R. si trovava all’interno della ditta Reply, che si occupa di innovazione tecnologica, quando per cause ancora non rese note gli è caduto addosso dall’alto un apparecchio, pare un televisore.

I soccorsi del 118 sono stati chiamati immediatamente. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Intervol di Milano che dopo aver assistito il 43enne per il forte trauma toracico lo hanno portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo.