Omicidio a san Giuliano milanese. E’ caccia aperta all’assassino

Omicidio a San Giuliano milanese. Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo che oggi ha rincorso una donna per strada e poi la accoltellata, causandone la morte. L’efferatezza del delitto suggerisce che si tratti di una persona pericolosa. E’ necessario fornire alle forze dell’ordine più informazioni possibile.

Cosa è successo a San Giuliano Milanese

Tutto è successo poco prima della 1 di questo pomeriggio tra San Giuliano milanese e Melegnano, sulla strada provinciale 40, all’altezza della rotonda su cui si inserisce via della Repubblica. La vittima è una prostituta albanese di 47 anni, Luljeta Heshta. I passanti, che hanno chiamato il 112 l’hanno vista correre, inseguita da un uomo. Al loro arrivo i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese non hanno trovato l’inseguitore, ma a terra, ferita e sdraiata sull’asfalto c’era Luljeta.

Era piena di sangue ma ancora viva. L’uomo l’aveva colpita con 5 coltellate. 2 alle gambe e 3 alla schiena. I soccorritori della croce Rossa l’hanno soccorsa e portata al Pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano. Qui è stata portata immediatamente in sala operatoria, per l’estremo tentativo di salvarle la vita. Non è stato possibile e qualche ora dopo è morta.

Aperta la caccia all’uomo

I carabineiri e la procura della repubblica stanno cercando i testimoni che potrebbero aver visto la scena dell’omicidio a San Giuliano Milanese e fornire elementi e descrizioni importanti per riconoscere l’uomo che ha commesso, per strada, un delitto così orribile. Le prime descrizioni parlando di un uomo vestito di scuro. Si sarebbe nche portao via il coltello ceh non è stato ritrovaot nel luogo dell’omicidio.