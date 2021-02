Milano zona gialla. Prevista pioggia e allagamenti

Milano. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l’avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico sul bacino di Milano. Il passaggio a rischio di criticità gialla prenderà il via questa notte.

Temporale in arrivo da ovest

Una perturbazione in avvicinamento da ovest determinerà precipitazioni previste in intensificazione a partire dalla tarda serata del 6 febbraio, e durante la mattina di domenica 7 febbraio. Le piogge interesseranno la Lombardia e in particolare la fascia prealpina e di alta pianura.

Il Centro operativo comunale (COC) del comune di Milano è già stato allertato e sarà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi.