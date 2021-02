Propongo di formare gli OSS a fare le vaccinazioni

A proposito delle vaccinazioni e di chi si offrirà volontario per inocularle, non capisce perché non si vogliono aprire i contratti ai giovani medici su questo campo vaccinale.

Io avrei una soluzione per potenziare il numero di vaccinazioni e vaccinare chi vuol vaccinarsi… Basterebbe potenziare gli OSS e permettere loro di fare più cose in Rsa tramite dei corsi di formazione e poi permettere anche a loro di vaccinare. Cosa ne pensate? G.V.