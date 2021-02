Manifestazione contro la discarica di Casorezzo

Casorezzo. Manifestazione contro la discarica diCasorezzo e Busto Garolfo. Il 7 febbraio alle 10 due cortei partiranno dalla chiesetta di San Salvatore di Casorezzo e dall’ingresso del cimitero di Busto Garolfo per raggiungere il presidio anti discarica, circa a metà del percorso da entrambi i punti di partenza.

“Faremo sentire i nostri No ai giudici del Tar che il 9 febbraio discuteranno l’autorizzazione alla discarica di rifiuti speciali ” dicono dal comitato organizzatore. ” più siamo, più possiamo far sentire il nostro no alla discarica! Invitate i vostri conoscenti a partecipare! condividete il link del gruppo per rimanere aggiornati”.

Continui a questo modo la battaglia dei cittadini di Casorezzo Busto Garolfo e di anche altre cittadine nei dintorni contro la discarica che la ditta Solter, affiliata alla vibeco vorrebbe installare all’interno del Parco del Roccolo proprio a metà fra territori urbani dei comuni di Busto Garolfo e di Casorezzo.

Regione Lombardia e comuni contro la città metropolitana di Milano

Negli anni scorsi questa battaglia ha visto contrapporsi il Consiglio regionale della Lombardia che non vuole la discarica e ha anceh partecipato alla costituzioni in giudizio a favore dei Comuni contro il sindaco della città metropolitana di Milano, Beppe Sala, che ha invece che ha approvato ogni mossa della ditta Solter per attuare la discarica nel parco del Roccolo. Attualmente i ricorsi sono al Tar, il tribunale amministrativo, e saranno discussi il prossimo 9 febbraio. non si ratta dell’ultima fase del procedimento. La lotta dei cittadini di Casorezzo e di Busto Garolfo dura già da 6 anni e non è difficile che continui ancora fino a che, come disse all’inizio il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani, non diventerà un problema di ordine pubblico.