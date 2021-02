Riduzione in schiavitù. 2 bulgari arrestati

2 bulgari sono stati arrestati il 4 febbraio dalla polizia di stato per aver ridotto i schiavitù dei connazionali per chiedere l’elemosina utilizzando anche dei cani. Sitratta di madre , di 65 anni e del figlio di 39 anni.

Pubblicità

I poliziotti del Commissariato Monforte Vittoria, nell’ambito dei servizi volti al controllo del territorio, negli ultimi venti giorni scorsi hanno seguito e osservato un gruppo di sette stranieri che, con cani al seguito, dalle ore 8 alle ore 19 circa, chiedevano l’elemosina

nei pressi di piazza Risorgimento e piazzale Dateo. Ieri gli agenti hanno accompagnato presso gli uffici di via Poma i sette cittadini bulgari che sono stati indagati per maltrattamenti di animali e i sette cani, posti sotto sequestro, sono stati affidati al canile comunale.

Pubblicità

Nel corso degli accertamenti svolti dai poliziotti, è emerso che la donna e il figlio facevano giungere i connazionali a Milano, dopo averli agganciati a Sofia, con la

prospettiva di un guadagno, spartito al 50 percento, tramite l’accattonaggio. Una volta giunti a Milano, ai connazionali veniva preso sia il totale del denaro ricevuto

dai passanti che i documenti di identità. Gli stranieri, cui erano forniti i cani per posizionarsi in prossimità di diverse fermate metropolitane, inoltre, venivano

fatti dormire in una casa abbandonata in viale Molise.

Pubblicità

Un cittadino bulgaro di 55 anni, sentito dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, ha riferito loro che il 39 enne, assieme alla madre, era solito portargli via tutto il denaro che i cittadini gli donavano in strada e che più volte era stato picchiato con un bastone

sotto pesanti minacce. Madre e figlio, il cui fermo è stato convalidato dal pubblico ministero di turno ieri sera, sono stati condotti presso il carcere di San Vittore.