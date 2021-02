Morto nel naviglio Martesana. Le indagini sono in corso

Milano. Verso le 8 in via Idro è stato trovato il corpo senza vita di di P. C.C.A., 55 anni. Era nel Naviglio Martesana, dove il canale compie una curva a gomito, ai confini fra il quartiere Adriano e Cascina Gobba, zona idroscalo.

Non si conoscono ancora le cause della morte dell’uomo, cioè se è caduto nel naviglio Martesana dopo aver avuto un malore, se la caduta è stata accidentale o se è successo altro. E’ stata inviata un’ambulanza con i soccorritori e un’automedica. Non è stato però possibile nessun tentativo di salvataggio e i medici hanno potuto solo costatarne il decesso. Come accade in questi casi, il recupero è stato effettuato dalle squadre Saf dei vigili del fuoco di Milano.

Lo stato del corpo dell’uomo dimostrava che fosse in acqua da diverse ore. Sul posto per le indagini era presente la proccura della repubblica e gli agenti della polizia di Stato.