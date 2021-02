Cinghiale morto nel fossato. Cercano cibo e sono investiti dalle auto

Milano. Questa mattina verso le 10.30 un passante, Marco, ha trovato una femmina di cinghiale morta. L’animale era in un canale a secco che costeggia la via che da Milano porta all’abazia di Mirasole, sulla strada che viene da Opera, tra Pontesesto e Mirasole.

Pubblicità

Il cinghiale è probabilmente stato investito da un’auto questa notte. In questo periodo i cinghiali si avvicinano alla città e ai luoghi abitati per trovare quel cibo che in inverno è sempre più scarso nelle campagne e nei parchi che circondano Milano. Non è difficile che attraversino la strada all’improvviso e di notte rappresentano un pericolo di cui bisogna tener conto.

Pubblicità

L’esemplare non era molto grosso , ma l’auto di chi lo ha investito non è sicuramente in buone condizioni. Il timore è anceh che chi era alla guida possa essersi fatto male. infatti non risultano segnalazioni di incidenti con animali tra ieri sera e questa mattina.

Pubblicità

Marco ha chiamato la polizia locale di Milano e sul posto è stata inviata, per la rimozione del corpo dell’animale, la polizia metropolitana. L’animale sarà portato all’ufficio di igiene per stabilire le cause dell’incidente e se le sue carni si possono consumare. In questi casi, se l’animale è sano, la carne è consegnata ad un macello per il taglio e poi donata in beneficenza.