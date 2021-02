Un albero al parco a ricordo delle vittime Covid. Corbetta

Il Covid si è portato via tanta gente ma il loro ricordo resterà per sempre nel cuore dei loro cari, negli insegnamenti trasmessi. Ora a ricordo della loro morte resterà anche un segno tangibile voluto dall’amministrazione comunale di Corbetta: un albero piantumato nel parco comunale di Villa Ferrario, si tratta di un ippocastano.

Dall’inizio della pandemia sono stati 53 morti a Corbetta. “Un segno indelebile. Un segno duraturo. A inizio pandemia avevamo detto che non avremmo mai lasciato indietro nessun cittadino e che non ci saremmo dimenticati di nessuno di loro in questa guerra contro il virus. Lo abbiamo fatto anche così ” ha commentato il sindaco Marco Ballarini.

Un appello finale “ricordiamoci di essere uniti e vicini come una famiglia – ha concluso il sindaco”. Il primo cittadino ha ricordato che nonostante l’emergenza sanitaria, stiamo andando bene a Corbetta, se così si può dire, anche grazie alla responsabilità dei nostri cittadini. Il progetto è stato condiviso con Asm