Investimenti strutturali per il risparmio energetico nei luoghi pubblici. Corbetta

Il Comune di Corbetta, come molti altri del Magentino, detiene una quota di partecipazione a Asm con sede a Magenta. L’Azienda Speciale Multiservizi si occupa anche di riscaldamento e proprio Corbetta con l’Asm (con sede a Magenta) ha in essere un appalto per riscaldare i luoghi pubblici cittadini.

Il sindaco Marco Ballarini ha annunciato che da qui a poco partirà sempre con Asm un progetto per il miglioramento del riscaldamento dei luoghi pubblici. Si ricorda che di recente sono state cambiate le caldaie che fanno capo al municipio e all’Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”: investimenti che hanno comportato esborsi da 150mila euro “a botta”.

Il primo cittadino ha anticipato che anche in questo caso si metteranno in conto investimenti strutturali. I costi e le tempistiche sono tuttavia ancora da definire, anche perché non è stato ancora reso esecutivo l’appalto ad Asm. Ciò che è tuttavia chiaro è che gli interventi permetteranno il risparmio energetico e al contempo un miglioramento nel riscaldamento degli ambienti. Il tutto sarà reso possibile principalmente dal telecontrollo ma anche per l’appunto dalla sostituzione di alcuni impianti e apparecchiature.

Niente spazio alle polemiche

La dimissione di due dei consiglieri di Asm e il fatto che il presidente abbia rigettato la proposta/richiesta per l’aumento di stipendio dell’amministratore delegato, hanno tenuto banco in questi mesi e oscurato l’attività principe dell’Azienda Multiservizi. Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini si è dunque tirato fuori da questa polemica tagliando corto: “Concordo sul fatto che in un momento di crisi occupazionale ed economica come questo non sia stata accettata la proposta dell’aumento di stipendio dell’amministratore delegato così come spero che il cambio di figure nel CdA possa favorire il funzionamento dell’Azienda in quelli che devono essere i suoi obiettivi. L’Asm deve inoltre stare in piedi con le proprie gambe. Lo dico come rappresentante del Comune che detiene una quota di partecipazione. I nostri interessi sono quelli di guardare avanti e di mettere in campo servizi utili alla cittadinanza”.