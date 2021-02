Arrestati a Sesto San Giovanni per resistenza a pubblico ufficiale

Alle 14 circa di mercoledì 3 febbraio 2021, a Sesto San Giovanni, i militari della sezione radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale in concorso” due albanesi. Uno è un 28enne pregiudicato per reati legati agli stupefacenti e l’altro un 37enne pregiudicato per reati contro la persona e stupefacenti, irregolare e arrestato anche per “inottemperanza ad un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale”.

Pubblicità

I due sono stati notati in via Padana Superiore nel territorio di Vimodrone a bordo di un’autovettura Mercedes, non hanno ottemperato all’alt intimato dai militari, che avevano individuato i due come sospetti, ingaggiando con loro un breve inseguimento fino in via IV Novembre, ove hanno abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi ma venendo raggiunti e bloccati, non senza opporre resistenza e colpendo con calci gli operanti.

Pubblicità

All’esito degli accertamenti, l’auto è risultata oggetto di furto denunciato il 30 dicembre 2020 a Milano mentre le targhe erano state sostituite (verosimilmente i primi giorni di febbraio) con quelle di un veicolo Citroen intestato ad una donna di Cormano. Nessuno è rimasto ferito. Il veicolo è stato posto sotto sequestro mentre gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa di direttissima