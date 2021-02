Tamponamento in viale Europa. 3 feriti a Busto Garolfo

Busto Garolfo. Intornio alle 12.40 di oggi 5 automobili sono state coinvolte in un tamponamento in via Europa a Busto Garolfo. La causa è probabilmente da ricercare nelle difficoltà di guidare con la pioggerellina fine e scivolosa, e con la poca luce che c’è oggi.

Pubblicità

Tre persone hanno avuto bisogno delle cure dei soccorritori della croce rossa di Legnano arrivati sul posto. Nessuna però ha avuto bisogno di essere trasportata al pronto soccorso. I rilievi dell’incidente sono affidati al carabinieri della compagnia di Legnano e la messa in sicurezza delle auot che dopo l’incidente sono rimaste bloccate sulla strada sono state portate aterine di vigili del fuoco volontari di Inveruno.