“La Dolce Vita” di Arluno si presenta con le sue specialità

La pasticcera professionista Lella Ranzani, Matteo Tonella e Sebastiano Trapani accolgono dal 1° gennaio 2010 i loro clienti ne “La Dolce Vita” di Arluno: una pasticceria artigianale di produzione propria con laboratorio annesso in via Turati e, a pochi passi più in là, il bar/caffetteria ma soprattutto punto di ritrovo per molti. Un ritrovo dove ci si sente davvero a casa.

Sebastiano Trapani al bar “La Dolce Vita” di via Turati, Arluno

Nella pasticceria si sforna grazie al talento e all’estro delle proprie mani, usando uova, latte, panna e burro (niente margarina o strutto) rigorosamente freschi. Colombe e panettoni sono a lievitazione lenta e naturale (24 ore). Così si possono riscoprire i gusti della nostra tradizione pasticcera con anche varianti e particolarità che si adattano ai nostri tempi.

Matteo Tonella e Lella Ranzani

Torte e pasticceria classica, mignon, salato per aperitivi, torte-sculture, dolcetti da passeggio, golosità sane per la merenda. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!

Per tutte le proposte de “La Dolce Vita” si ricorda che su prenotazione è possibile avere prodotti con i gusti e le forme richieste. Anche in zona rossa e arancione, è possibile l’asporto o la consegna a domicilio (a sencoda delle regole del caso). Sono attivi i numeri: 347.7178760, oppure quello del negozio 02.90377781. L’esercizio dispone di un’omonima pagina facebook con una vasta rassegna di foto che mostrano le innumerevoli creazioni richiedibili e disponibili. Chiusura il lunedì.

A pochi passi dalla pasticceria si trova poi il bar/caffetteria con posti a sedere all’interno. Entrambe le attività godono di parcheggi posti proprio davanti al loro ingresso.

Monoporzioni

Mamma, papà, figlia, figlio e amici. Gusti diversi, palati diversi e allora… come mettere d’accordo tutti? Con le monoporzioni di dolce! Si parte dal classico semifreddo al tiramisù per poi assaggiare le meringhe e l’invitante semifreddo ai 3 cioccolati. C’è poi la cupoletta di Knam con semifreddo al cioccolato bianco e con all’interno (a scelta) cioccolato, pistacchio, frutto della passione, lampone.

Grazie al marchio Knam, nel 2015 “La Doclce Vita” di Arluno partecipò alla trasmissione su Real Time che si svolse proprio all’interno della pasticceria di via Turati 13 ad Arluno.

Le torte delle grandi occasioni

In molti agriturismo viene concesso di portare la torta della cerimonia da casa. Lo steso accade spesso se la location scelta è una villa storica: in quest’ultimo caso, il catering è generalmente ha discrezione del o dei festeggiati, soprattutto per la torta. Purtroppo la pandemia ha costretto sempre più spesso a festeggiare in casa ma, nonostante ciò, le cerimonie continuano. Perchè allora non ricordare un giorno unico con un dolce altrettanto speciale?

Torta rotonda, quadrata, rettangolare a forma di numero (per i compleanni/anniversari) o di lettera, su uno o più piani e persino…in valigia! Proprio così, un dolce a complemento d’arredo per chi torna o deve partire, oppure ancora si è conquistato la borsa delle visite da medico. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le occasioni come torte per Battesimi, Cresime, Comunioni, matrimoni, lauree e anniversari, ricorrenze.

Dalla torta classica panna e fragole, a quella alla frutta, alle creme. Pan di Spagna o tiramisù, sacher, millefoglie, crostate di frutta o alla marmellata e poi ancora le sculture alla pasta di zucchero che appaiono come opere d’arte dedicate ai bambini, agli adulti per le varie ricorrenze, fino a toccare le richieste più particolari come una torta fatta di ossa di zucchero con tanto di gatto nero che troneggia sul dolce. Insomma, una torta che rispecchia i gusti di ogni committente, fino a riportarne il suo nome o la sua foto.

Si ricorda che per intolleranze o per richieste di torte e pasticcini è possibile concordare il tutto con la pasticceria (02.90377781 o 3477178760). Lo stesso vale per gusti e richieste particolari.

Carnevale

A Carnevale ogni doce sa da mangiare! A partire dalle classiche frittelle e chiacchere, spolverate di zucchero a velo, di cacao o lisce. E poi ancora chiacchere con colata di cioccolato, frittelle ripiene allo zabaione, alla crema pasticcera o alla nutella.

Macarons

Su richiesta è possibile avere macarons al cioccolato, al pistacchio, alla vaniglia, alla fragola, all’anice azzurro e macarons rossi. Ideali non solo per accompagnare il caffè ma anche per bomboniere golose da regalare in occasione delle nascite oppure ancora nella festa per l’arrivo del bambino/a, nei matrimoni, nelle Cresime e Comunioni, oppure ancora per le lauree.

Speciale San Valentino

Festeggiare San Valentino con il proprio lui e la propria lei è un momento atteso che risulta ogni volta nuovo nelle emozioni ma, dato anche le restrizioni serali imposte dalla pandemia, festeggiarlo in famiglia (che rappresenta di fatto il focolare e frutto dell’amore) non ha prezzo! Ecco allora venire in aiuto non solo un dolce monoporzione ma una torta per tutti. Se poi è a forma di cuore, guarnita con la panna, il cioccolato e magari le fragole, non le si può proprio dire di no!

Restano poi sempre validi i doci monoporzione, i pasticcini, i salatini e i macarons, nonché i dolci legati al Carnevale che in questo 2021 si sovrappongono, per periodo, alla festa dedicata agli innamorati.

Il salato nel dolce della vita

Non solo dolci, quindi, ma anche un po’ di sale nella vita di ogni giorno e per le occasioni speciali: per un aperitivo tra amici, per una cerimonia, per una cena particolare. Già perché alla “La Dolce Vita” di Arluno si possono scegliere salatini alle olive, al wurstel, al salmone e al prosciutto cotto, nonché pizzette, oppure ancora tranci di pizza in teglia (gusti vari) o focccia ligure, ma anche panini salati e mini tramezzini (entrambi imbottiti ai salumi o al pesce), voulevant al tonno, gamberetti e prosciutto. E nelle feste? Ecco pronto il panettone gastronomico arigianale farcito ai salumi o ai pesci (salmone, gamberetti, tonno, uova di lompo).

In attesa della Pasqua

Come per i panettoni, anche le colombe sono artigianali a “La Dolce Vita” di Arluno. Si possono avere da 1 Kg oppure da 500 gr nelle versione classica con glassa alle mandorle, nocciole e albume d’uovo, oppure ancora con colata di cioccolato, nonché con pasta alla frutta semi candita o disidratata, pere e cioccolato, ai 3 cioccolati, all’albicocca o alle fragoline. Con un po’ di anticipo, è possibile prenotare la propria colomba pasquale con le varianti desiderate.