Incendio dei camini. Tetti che bollono

Qui la foto dell’incidente successo alla pizzeria Settembrini di Castellanza a Varese . Per spegnere l’incendio del tetto e dei camini della pizzeria sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco di Legnano con l’autoscala e un’autopompa e una squadra di Vigili del Fuoco di Busto Arsizio con un’autopompa e un’autobotte.

L’incendio dei camini è un incidente molto comune che fa grandi danni. Rimettere a posto un tetto dopo un incendio può essere molto costoso. La canna fumaria va pulita con attenzione e ogni punto deve essere ben isolato. Il fumo che sale nel camino, con quelle graziose scintilline che hanno ispirato poeti, è incandescente e le “monachine”, le faville, che salgono nel camino, sono quelle che incendieranno i depositi di fuliggine del camino non ben pulito sono altamente infiammabile e daranno fuoco al tetto. Se la canna fumaria non è ben isolata inoltre, il calore si trasmetterà agli elementi del tetto che ad un certo punto potranno incendiarsi.

La vita dei vigili del fuoco è piuttosto movimentato in questi giorni di freddo. L’ incendio dei camini è molto frequente in questa stagione. C’è chi accende il caminetto senza che la canna fumaria sia ben pulita e rischia di mandare a fuoco il tetto di casa, oppure chi esagera con l’alimentazione della fiamma, e anche qualche piccolo difetto di costruzione del camino che all’improvviso crea un grande guaio. Generalmente un incendio si sviluppa perchè si è fatto un errore, spesso di valutazione, o si è sottovalutato un rischio.

Metà Milanese e metà Mantovana, sono il Direttore responsabile di Co Notizie -Zoom News.