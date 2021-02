Cimitero di Lambrate. Pochi cartelli, scarsa igiene e nessun intervento

Milano. Il cimitero di Lambrate, ci scrive il consigliere di zona 3 Marco Cagnolato, è in condizioni pietose. Mancano i cartelli molti sono illeggibili, la vegetazione cresce senza regole e copre i cartelli rimanenti. la gente si lamenta.

Cimitero di Lambrate. i cartelli nascosti

Campo L

Illeggibile

Nascosto

Coperto dalle piante

Immerso del verde

Da pulire

Non lo scrive solo alla nostra redazione ma lo ha anche scritto all’assessore Cocco e al sindaco Beppe Sala. del comune di Milano, e a tutti i servizi di segnalazione e di intervento del comune stesso. Secondo quanto dice il consigliere non è la prima volta che segnala la necessità di intervento, ma evidentemente il Comune d Milano e l’ufficio tecnico non sono intervenuti.

La lettera all’assessore

“Come da foto allegate segnalo nuovamente degrado e mancanza di manutenzione dei manufatti di cui in oggetto (cartelli stradali e targhe indicanti la denominazione dei campi all’interno del cimitero di Lambrate). Molti sarebbero illeggibili, alcuni coperti da vegetazione, numerosi utenti si lamentano del fatto che non siano chiaramente visibili e all’interno del cimitero stesso non siano posizionati un adeguato numero di cartelli indicanti la posizione e la mappa del complesso.

Inoltre ecco come si presentano i servizi igienici destinati all’utenza, non credo ci sia da aggiungere altro. Chiedo si intervenga mediante pulizia ed eventualmente sostituzione dei cartelli che dovessero essere troppo ammalorati, potatura e sfalcio, pulizia dei servizi destinati all’utenza e posa di un adeguato numero di mappe nelle aree del complesso che ne fossero sprovviste.”

Il bagno pubblico del Cimitero di Lambrate

Siam in tempi di covid19 e pandemia. La pulizia e l’igiene sono un obbligo. Se all’entrata del cimitero c’è la colonnina per disinfettarsi le mani quando si entra o si esce, a maggior ragione i bagni pubblici dovrebbero essere tenuti in modo impeccabile, o chiusi se non si riesce a tenerli puliti in quanto luogo di possibile contagio, e da quel che mostra la foto, non solo per il covid 19.