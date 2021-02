Fondazione Don Gnocchi. 8 posti di Servizio Civile

Nella nostra redazione arrivano moti comunicati stampa. Non sempre li prendiamo in considerazione. Alcuni, come quello della Fondazione Don Gnocchi sul servizio civile, sono però in linea con la mission che si siamo posti nello scrivere la linea editoriale di Co Notizie News Zoom.

Prima di tutto, abbiamo detto, diamo attenzione al volontariato, alla vita sociale e di comunità, a chi aiuta il prossimo con gratuità, a chi sa tendere una mano a chi è in difficoltà. Poi viene la cronaca, gli incidenti la politica e l’economia, l’ambiente e gli animali che sono comunque tutte parti del nostro vivere insieme. E intanto cerchiamo di mettere insieme, come tutti, il pranzo con la cena, senza svendere ciò in cui crediamo.

Ecco perchè diamo spazio alla ricerca che sta conducendo la fondazione Don gnocchi per trovare 8 giovani che abbiano voglia di effettuare un anno di servizio civile insieme alle persone disabili.

Riceviamo dalla fondazione don Gnocchi e volentieri pubblichiamo

La Fondazione Don Gnocchi offre a 8 ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni l’opportunità di svolgere un anno di servizio civile accanto a persone con disabilità nella propria struttura di Legnano (Mi).

Si tratta di una straordinaria esperienza di crescita personale e professionale al servizio di persone fragili, già utilizzata in questi ultimi anni da numerosi giovani. Il progetto “Partecipo quindi sono”, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Nazionale, ha l’obiettivo di incrementare il benessere e migliorare la qualità della vita di persone assistite e accompagnate nei Centri Diurni Disabili e nelle Residenze Sanitarie Disabili della Fondazione Don Gnocchi.

In particolare, i volontari in servizio civile affiancheranno gli operatori nelle attività a supporto dei programmi di inclusione e di potenziamento delle abilità (laboratori, attività ludico-sportive, eventi conviviali, vacanze…), strutturate nel rispetto delle normative di sicurezza previste in questo periodo. Sedi del progetto, nell’area milanese, saranno il Centro& “S. Maria Nascente” di Milano (16 volontari), il Centro “Vismara-Don Gnocchi” di Milano (8 volontari) e il Centro Multiservizi di Legnano (8 volontari).

L’impegno si articolerà in 25 ore settimanali, con un compenso di 439,50 euro mensili e un pasto gratuito al giorno. Le domande vanno presentate entro le ore 14 del 15 febbraio 2021 tramite SPID esclusivamente sulla piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it

Per maggiori informazioni e per ricevere supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi al Servizio Volontariato e Servizio Civile della Fondazione Don Gnocchi ai numeri 0238264696 0276456803 o all’indirizzo email serviziocivile@dongnocchi.it.