Oggi Capitan Ventosa a Ossona. Perchè finiremo su Striscia la Notizia

Ossona. Questa mattina Capitan Ventosa a Ossona. L’inviato di Striscia la Notizia era davanti alla Chiesa di San Cristoforo poco prima di mezzogiorno. Inquadravano le campane e il campanile e non è sfuggito alla attenzione degli ossonesi.

Pubblicità

Dalle prime notizie che abbiamo trovato pare che la motivazione dell’intervento dell’inviato di Striscia la Notizia Fabrizio Fontana, il capitan ventosa, riguardi la radio parrocchiale a FM, Pare che qualcuno si sia lamentato di interferenze fra l’impianto di trasmissione che è sul campanile ( il punto più alto del paese) con i suoi apparecchi elettronici. Si, insomma, può essere che si sentisse benedire dal citofono o che l’allarme della sua auto lo invitasse a dire qualche preghiera e non lo gradisse.

Pubblicità

Capitan Ventosa a Ossona che riprende il campanile

Quando ho saputo della presenza di capitan ventosa sotto al campanile della chiesa sono rimasta stupefatta. Infatti abito proprio sotto il campanile, e non ho mai avuto interferenze. Se quindi è successo il problema riguarda la parte nord est o est del paese. Potrebbe quindi trattarsi di un guasto del trasmettitore.

Pubblicità

A meno che Striscia la Notizia non sia venuta a Ossona per rilevare un’altra anomalia molto strana del nostro comune di 4mila abitanti. Infatti è un tempio della comunicazione. Un tempo eravamo famosi per la velocità di trasmissione e gonfiamento dei pettegolezzi. “Se a Codachì ga mal a un dit, a codalà l’è bel e che mort”, si diceva. Se a Codachì, cioè Pizza san Cristoforo, qualcuno si è fatto male ad un dito, quando la voce arriva a codalà, che finisce alla chiesetta del Lazzaretto, la vittima vien data per morta.

Pubblicità

La modernizzazione della comunicazione

Capitan ventosa

Oggi sempre su 4mila abitanti, Ossona possiede una radio a Fm parrocchiale e d è sede di un quotidiano online. La radio della Parrocchia di San Cristoforo durante il lock down ha garantito a tutti gli anziani del paese, agli ammalati e a chi era in quarantena, di partecipare alla Messa, ai rosari e a tutte le funzioni religiose, dando un grande conforto alle persone e soccorrendole nella solitudine. Non ci si è persi neppure la benedizione natalizia, quando, con un’organizzazione perfetta, Don Angelo è salito sul campanile e da lassù ha benedetto il paese. Tutte le domeniche la Messa è trasmessa sia via web, con il video sulla pagina Facebook della parrocchia, si tramite radio FM.

Pubblicità





Ossona ha anche la sede di un giornale web, Co Notizie News Zoom. Infatti quando abbiamo iniziato, nel 2012, eravamo il blog Cronaca Ossona. In un comune di 4mila abitanti contavamo una media di 20mila visite al mese. Oggi, dopo tante traversie e difficoltà, e che ci siamo ingranditi contiamo una media di 130mila lettori mensili. Capitan ventosa e striscia la Notizia, hanno trovato un bel pane per i loro denti, in tema di audience.