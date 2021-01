Un elicottero del 118 atterra Ossona (video)

L’elicottero del 118 ha effettuato un velocissimo atterraggio a Ossona per poi sollevarsi velocemente in aria. I militari di una pattuglia dei carabinieri osservava quel che succedeva dal posto di controllo su viale Europa.

Un atterraggio al crepuscolo con l’elicottero non è una cosa facile nè comune, specie perchè in un attimo scende il buio e i rischi di un decollo all’imbrunire sono molto maggiori. L’elicottero è sceso e non appena ha toccato terra ha ripreso il volto.

Diverse sirene di ambulanze si sono sentite prima e dopo l’arrivo dell’elicottero, però nessun incidente di auto avvenuto in strada è stato segnalato. Questa è una di quelle notizie in cui si intuisce che è importante raccontare cosa è successo ma in cui non basta la solita manciata di minuti per sapere di cosa si tratta.