“Il tempio del cannolo” festeggia San Valentino e si prepara alla primavera. Corbetta

Quest’anno, San Valentino si dovrà festeggiare in modo diverso a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria ma non sarà meno goloso e speciale dell’anno scorso. La novità del 2021 de “Il tempio del cannolo” riguarda infatti il cannolo e la torta di San Valentino, da consumare a casa, a fine di una cenetta romantica. Il cannolo si presenta con una cialda rosa aromatizzata alla fragola e ripieno di ricotta di pecora con fragoline di bosco e crunch alla fragola per renderlo ancora più croccante; come complemento, due cuoricini gommosi alla fragola e una spolverata di zucchero perlato alimentare color dell’oro. Per chi festeggia con la famiglia, c’è anche la versione della torta di San Valentino con base di pastafrolla e con la ricetta del cannolo sopra indicato. A dire il vero le specialità restano disponibili anche oltre al mese di febbraio e fino cioè alla fine della stagione delle fragoline di bosco.

Il Rame di Napoli

Tutti i prodotti possono essere prenotati al 351.8150510 con consegna a domicilio anche in caso di zona rossa e asporto. nel caso di zona gialla possono essere consumati anche nel negozio di via Villoresi 35/B a Corbetta (interno ed esterno). Restano sempre valide le prenotazioni per eventi, cene o cerimonie.

Rame di Napoli

Si chiamano “Rame di Napoli” ma in realtà sono una specialità catanese, consumata in particolar modo durante il periodo dedicato ai defunti. Sono disponibili e golosi per tutto l’anno. Si tratta di un biscotto morbido al gusto di cacao e ricoperto per intero da un glassa di cioccolato fondente, con guarnizione di scaglie di mandorla, oppure di pistacchi di Bronte oppure ancora di zuccherini. Sono disponibili anche nelle varianti con crema (interna) alla nocciola o al pistacchio, con anche la copertura al pistacchio.

Il tempio del cannolo, Rame di Napili nelle sue varianti

Macarons

Sono dolcetti piccoli, privi di latte negli ingredienti e di rosso d’uovo (si usa l’albume). Ideali per il dopocena, ma anche per feste di bambini e per creare una bomboniera sfiziosa per il Battesimo (nelle varianti rosa e azzurre). Sono fatti con zucchero, albume d’uovo, mandorle, amido di mais. Disponibili in vari colori (ogni colore un gusto), possono essere anche personalizzati unendo il colore/gusto del macaron a un colore/gusto diverso della crema che li farcisce.

Il tempio del cannolo, Macarons

Cassata siciliana al forno

Un dolce semplice, che riporta alla mente sapori antichi e caserecci, genuini e sani per la merenda dei bambini.

Il tempio del cannolo, Cassata siciliana al forno

La Cassata siciliana al forno è disponibile sia intera che a fette, guarnita con una spolverata di zucchero a velo: anima di pastafrolla, sbriciolato di mandorle e per guarnire ricotta di pecora con gocce di cioccolato fondente che dà forza ed energia ai più piccoli! Ideale per tutti.

Macarons rosa e azzurri, oppure bianchi anche per matrimoni, Cresime e Comunioni

Cioccolato Corallo di Modica

Le fave sono lavorate a freddo e non c’è aggiunta di latte ma solo cioccolato ad alta percentuale che si scioglie in bocca rilasciando tutti i suoi sapori. Ogni barretta è certificata Igp con tanto di bollino ufficiale dell’Unione Europea. Disponibili ai gusti di sambuco, noce, nocciola, limone, zenzero, mandorla, agrumi di Sicilia, peperoncino, arancia e sale di Trapani. Quest’ultimo, leggermente salato, è utilissimo anche in cucina per piatti della tradizione, ragù e per ricette innovative.

Il tempio del cannolo, Cioccolato Corallo di Modica

Linea “Very Sicily”

In questo caso c’è solo l’imbarazzo della scelta. Si parte dai mieli al bergamotto, all’arancio con anche la mielata di bosco che è ricca di sali minerali e di ferro; per tale motivo è particolarmente indicato per le donne in gravidanza e per i bambini fino ai 5 anni di età che tendono a non conservare nel proprio organismo il ferro.

Il tempio del cannolo, “Very Sicily”

Si passa alle confetture (senza glutine e con il 100% di frutta) con fragolina di Sciacca e Ribera, al fico nero, al mirtillo con zuccheri di frutta, alla mora selvatica con zuccheri di frutta. Si aggiunge anche la marmellata (80% di frutta) al pistacchio e all’arancia.

Particolari sono anche i croccanti al pistacchio o nella versione alle mandorle. E poi ancora i Moretti realizzati a mano e confezionati singolarmente per consentire anche solo una pausa golosa. Sono disponibili al cioccolato o al pistacchio e realizzati con pasta frolla, copertura di cioccolato al pistacchio e con ripieno di crema di pistacchio, oppure ancora con colata di cioccolato fondente e ripieno di crema di nocciola.

A breve saranno disponibili anche le colombe pasquali artigianali nelle varianti: pistacchio, cioccolato di Modica, mandorle e con la possibilità di avere a parte la crema di farcitura.

Cannoli con creme

Il tempio del cannolo…le varianti alle creme

Non solo cannoli classici ma anche alle creme: con crema pasticcera realizzata con uovo intero fresco, con crema al cioccolato con latte intero, oppure ancora con la ricotta senza lattosio. Sono prodotti senza glutine.

Arancini gurmet

Il tempio del cannolo, arancini con riso al nero di seppia

Oltre agli arancini al ragù, al prosciutto e mozzarella, alla parmigiana di melanzana, alla salsiccia e funghi, nonché allo speck e pistacchio, ci sono anche le tre varianti gourmet.

La prima è al pesce spada melanzana e menta, il secondo con il riso al nero di seppia, gamberetti e zucchine, il terzo è un arancino vegano con riso bollito nel brodo vegetale e pesto trapanese (melanzane, mandorle, pinoli e aglio).