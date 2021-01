Nascondigli per droga in auto. Non ci crederete ma diverse persone cercando su Google suggerimenti su questo argomento. Forse è curiosità forse hanno bisogno di risolvere un problema di trasporto. chi lo sa! So però che non passa giorno senza che le forze dell’ordine non non trovino droga nascosta in auto. ed è successo anche a Mesero, ieri sera

Come ieri sera a Mesero. I carabinieri della stazione di Magenta erano impegnati in una serie di controlli sulle strade di Mesero quando in via Garibaldi hanno fermato un uomo e lo hanno arrestato.

Si tratta di un albanese di 28 anni, residente ad Arconate. Durante la perquisizione di rito i carabinieri hanno scoperto che nell’auto erano nascosti 12 grammi di cocaina, quanto basta per confezionare 13 dosi. E’ ora accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Dopo l’arresto e la perquisizione il 28enne è stato portato in caserma dove rimane in attesa del processo per direttissima.

Con un po’ di esperienza infatti si fa presto ad individuare i nascondigli per la droga in auto. Sono spazi ristretti, tutti accessibili. Che sia nel posacenere o nella tasca del sedile, o nel portaoggetti, infilata in qualche contenitore la trovano. Uno dei luoghi più sorprendenti in cui era stata nascosta della droga era una busta di plastica infilata sotto il cofano dell’auto, sul motore. L’auto si è fermata perchè era rimasta senza benzina, hanno pensato fosse rotta e l’hanno portata dal meccanico. E’ stato lui a trovare il sacchetto di plastica pieno di hashish e a chiamare le forze dell’ordine.