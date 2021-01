E ora è arrivato anche il Covid brasiliano

E’ stato trovato a Varese, il primo caso del covid brasiliano, variante brasiliana del Covid 19 in Italia.

Pubblicità

E stato identificato a Varese in un uomo di 33 anni di origini brasiliane, che è risultato positivo al tampone molecolare. Era rientrato in Italia dal Brasile in Italia nei giorni scorsi. I campioni del suo tampone sono stati sottoposti allo screening per al ricerca delle varianti del virus.

Pubblicità

Come da prassi i campioni del tampone analizzato sono stati inviati all’Istituto superiore di sanità per poter completare la sequenza del genoma del virus che ne effettuerà le operazioni per il campionamento. Oramai il Covid fa parte della nostra normalità. Sembra assodato che avremo tante varianti quante ne abbiamo dell’influenza e l’influenza non ci spaventa.