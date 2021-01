Lombardia arancione. La speranza che un giorno torneremo ad essere verdi

Lombardia arancione. Fra pochi minuti è mezzanotte e la Lombardia passerà da zona rossa a zona arancione. Non cambia molto ma perlomeno potremo andare a comprarci un paio di mutande senza troppe difficoltà.

A scuola

Da lunedí i ragazzi della seconde e delle terze medie torneranno a scuola a fare lezione in presenza abbandonando si spera la Dad. Mercoledì torneranno a scuola anche molti dei ragazzi delle scuole superiori, forse.

La Lombardia in una settimana di zona rossa ha perso circa 600 milioni, 200milioni solo nella provincia di Milano.

Non so se dirvelo

Ascoltando molti esperti mi sono convinta che questa tortura del covid durerà ancora fino quasi alla fine del 2021. Poi arriverà l’ immunità di gregge, un po’ da vaccino un po’ naturale e i covid si affievolirà. Fino a sparire.

Forse avremo a quel punto capito di non essere invincibili e si comincerà a parlare di politica come semplice amministrazione della cosa pubblica e non come se fosse una partita di calcio.

Questa è la speranza di tornare ad essere in zona verde , e di tornare a godere la libertà di sognare sapendo che anche se non avremo il denaro per viaggiare o per andare al ristorante, non c’è nessuno che puó impeditelo se lo facciamo.