Ebbro, in giro per Corbetta alle 3 di notte.

In barba al coprifuoco e al lockdown, nella notte di domenica 24 gennaio 2021 i sanitari della Croce Bianca di Magenta sono dovuti intervenire lungo la ex statale 11 per soccorrere un uomo in evidente stato di ebbrezza che circolava in via.

La chiamata al 118 è scattata alle 3.36 di notte. L’ambulanza ha raggiunto il 31enne in zona piscina. Alle 4.07 è stato trasferito all’ospedale Fornaroli di Magenta. Ora sta meglio.