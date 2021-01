La piscina Manara di Busto Arsizio. Risponde Sport Management. “Per noi nessun aiuto dal Comune”

Busto Arsizio, Varese. Si torna a parlare della piscina Manara. Gli amministratori locali hanno effettuato un sopralluogo alla piscina di cui chiedono la riapertura. E’ malpensa24 che ne ha riportato le dichiarazioni fatte durante la visita e li ha pubblicati ieri. Oggi noi Riceviamo le considerazioni di sport Management, l’azienda veronese che gestisce l’impianto sportivo, e le pubblichiamo.

Da sport management sulla Piscina Manara

Verona, 23 genaio 2021. in riferimento agli articoli pubblicati sulla stampa e successivi al sopralluogo effettuato in data 22 gennaio 2021 presso la Piscina Manara da parte del Comune di Busto Arsizio l’azienda Sport management vuole precisare quanto segue:

L’impianto, ormai chiuso al pubblico da febbraio 2020, è stato sino a tale data teatro di prestigiose manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale grazie alla gestione di Sport Management.

L’azienda ha correttamente adempiuto alla manutenzione ordinaria adeguandola, peraltro, alle stringenti normative di sicurezza ed igiene imposte dai vari protocolli. Da tale data l’impianto è rimasto chiuso durante il primo lockdown, per poi risultare parzialmente aperto durante la stagione estiva con l’apertura del lido nell’estate 2020 e solamente per qualche mese della stagione sportiva in corso.

La chiusura a causa del DPCM

Dopo la repentina chiusura imposta dal primo DPCM Sport Management ha istituito una serie di controlli in capo al compendio sportivo della piscina Manara, sia correttivi e preventivi, per il costante monitoraggio e presidio, come da ampia documentazione a disposizione del Comune. In tali occasioni l’azienda ha nuovamente sollecitato l’ente proprietario all’esecuzione della manutenzione straordinaria, cosi come contrattualmente previsti in capo all’ Amministrazione Comunale, la cui mancata manutenzione potrebbe compromettere irrevocabilmente strutture ed impianti al servizio del poliplesso sportivo.

Alcuni lavori di manutenzione straordinaria da eseguire

A puro titolo esemplificativo: le precarie condizioni delle guaine dei tetti o l’ingente perdita di acqua alla vasca olimpionica da 50 mt comportano imponenti costi di gestione provocati dalle mancate lavorazioni del Comune. Un anno fa Sport Management, tramite propri tecnici, aveva protocollato in Comune apposita relazione munita di studio di fattibilità laddove venivano evidenziate tutte le criticità, divenute ormai indifferibili e urgenti alla Piscina Manara.

La manutenzione ordinaria

Si dà altresì atto che l’attuale Amministrazione Comunale ha eseguito solo alcuni interventi di straordinaria manutenzione, a seguito dei continui solleciti inoltrati da Sport Management quali il rifacimento delle adduzioni idriche delle docce degli spogliatoi della piscina. Sport Management ha contrattualmente in capo l’esecuzione della semplice manutenzione ordinaria il cui espletamento è stato puntualmente verificato sia da parte del Comune di Busto Arsizio che da parte degli organi di controllo, senza che alcuna non conformità si sia mai riscontata.

Colpa del Comune?

È evidente che il mancato adempimento da parte della PA di Busto Arsizio ha inevitabili ripercussioni sui costi ordinari di gestione della struttura; è altresì opportuno ricordare che l’azienda ha piuttosto eseguito essa stessa alcuni interventi di straordinaria manutenzione, in pieno spirito collaborativo e di disponibilità verso utenti e cittadini quali ad esempio il relamping LED dell’intero complesso sportivo, gli innumerevoli interventi al lido esterno e l’adeguamento alle normative dei Vigili del Fuoco del complesso sportivo con relativi adempimenti ed onerosi interventi di sistemazione

Sprot Management è pronta all’apertura

Sport Management dichiara di essere pronta alla riapertura dell’impianto al 05/03, per quanto ascrivibile ai propri impegni, dando il tempo strettamente necessario alla sanificazione a fondo dell’intera struttura secondo le sopraggiunte norme e linee guida tese al contenimento del COVID19.

Nessun aiuto o ristoro per la piscina Manara

Si ribadisce che gli impianti, come contrattualizzato, vanno aperti completamente e non

parzialmente, quindi non solo le piscine ma i servizi correlati e annessi; la chiusura degli stessi e di tutta la struttura non è ascrivibile al nostro gruppo, ma al rispetto dei DPCM emanati a causa della pandemia in atto. È altresì vero che alcuni impianti natatori sono aperti, anche nel Nord Italia e i Lombardia, laddove alcuni centri stanno offrendo servizi agli atleti agonisti: in questi casi le amministrazioni comunali hanno riveduto il Piano Economico Finanziario delle gestioni e individuato contributi a favore, emanati dalle PA o da organizzazioni private.

Per quanto riferito alla Manara ciò non è avvenuto nonostante le pressanti richieste di Sport Management verso l’amministrazione comunale e le cui istanze ancora ad oggi non trovano alcun accoglimento.

Sport Management per mezzo dei propri dipendenti e collaboratori si dichiarano prontamente disponibili ad una pronta riapertura del centro sportivo, anche parziale se richiesto qualora l’amministrazione comunale individuerà azioni concrete atte a permettere la riapertura del centro o anche della sola vasca da 25 mt.