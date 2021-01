Sta meglio l’operaio caduto al suolo. Santo Stefano Ticino

I soccosrsi sono stati chimati alle 10.48 di venerdì 22 gennaio 2021 per la caduta al suolo di un lavoratore di 50 anni, in forza nella società di costruzioni meccaniche di via Ticino, a Santo Stefano Ticino.

Pubblicità

L’uomo è caduto al suolo in malo modo, tanto da temere per ripercussioni davvero serie. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Bianca di magenta che lo hanno stabilizzato. E’ stato trasferito in codice giallo all’ospedale Fornaroli di Magenta. Le condizioni del lavoratore sembrano essere meno gravi di quanto sono apparse in un primo momento.