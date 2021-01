Schianto fatale: muore un 24enne di Lacchiarella, a Zibido

Non ce l’ha fatta C.G. il 24enne coinvolto nella serata di giovedì 21 gennaio 2021 nell’incidente avvenuto a Zibido San Giacomo. La sua vita si è spenta alle 22, proprio nel giorno del suo compleanno. Il giovane lascia vedova la sua compagna e orfano il suo piccolino. Risiedeva a Lacchiarella (Milano).

Nonostante il tentativo disperato dei sanitari, il 24enne è spirato mentre veniva trasportato all’Humanitas di Rozzano. Sul posto sono state inviate dal 118 ben 4 ambulanze con automedica e i Vigili del Fuoco hanno trafficato non poco per estrarre le tre persone coinvolte nell’incidente

Lo schianto è avvenuto lungo la strada statale 35 dei Giovi, nei pressi di Badile. Coinvolto anche un 30enne che è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni all’ospedale San Matteo di Pavia. La sua Audi è finita nel canale mentre la Fiat 500 sulla quale viaggiava il 24enne è rimasta in strada accartocciata. Trasferito in ospedale, in codice verde all’Humanitas di Rozzano, anche un passeggero di 25 anni ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Lo schianto è stato frontale e sul caso stanno ora indagando i Carabinieri di Abbiategrasso.