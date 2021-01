Come scegliere la giusta piattaforma di gioco online

Al giorno d’oggi, ci sono sempre più soluzioni che offrono la possibilità di puntare e

scommettere online. I trend che sono stati messi in evidenza nel corso degli ultimi anni

spiegano alla perfezione il momento d’oro che sta vivendo il settore del gioco online,

protagonista di un boom che è sotto gli occhi di tutti.

Pubblicità

In tal senso, sono sempre di più gli appassionati che si interessano al gioco online e che si sono avvicinati anche nel corso della pandemia a questo settore. È abbastanza facile intuire come sul web ci siano così tante piattaforme, attualmente, che diventa veramente

complicato anche solo fare una scelta, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta a

questo mondo. E, inoltre, spesso e volentieri, si rischia di farsi condizionare eccessivamente dai bonus casino online di benvenuto che vengono offerti, che possono ingolosire fin troppo i vari giocatori, in modo particolare quelli che hanno poca esperienza e stanno molto attenti a controllare tutti i vari requisiti legati all’ottenimento di tali bonus.

Pubblicità

La sicurezza viene prima di tutto

Anche nel mondo del gioco online, l’aspetto della sicurezza ha assunto un concetto sempre più importante, al punto tale da diventare ispiratore per tutte le piattaforme che hanno ottenuto un’apposita certificazione per poter garantire i propri servizi e giochi agli utenti. Sicurezza fa rima con affidabilità, che a sua volta fa necessariamente rima con protezione dei dati che vengono inseriti nel corso della fase di registrazione del conto di gioco da parte degli utenti.

Pubblicità

Non solo, visto che c’è bisogno di protezione e privacy anche in riferimento all’attività di versamento e di prelevamento da e sul proprio conto personale. Se parliamo di sicurezza, poi, è chiaro che si consiglia sempre di registrarsi su piattaforme che hanno aderito al gioco responsabile, ulteriore garanzia di combattere la dipendenza, con la volontà di offrire un gioco sempre più divertente, ma al contempo equilibrato e salutare, in grado di divertire gli utenti e non creare problemi, tensioni o stress.

Pubblicità

Il marchio AAMS o ADM

Ecco uno degli aspetti che fanno maggiormente la differenza e che incidono di più in fase di scelta. Gli utenti, inevitabilmente, si devono orientare verso un casinò online che abbia

ottenuto un’apposita certificazione ADM o AAMS, ovvero che garantisca che operi sul web e sul mercato del gambling online in maniera totalmente legale.

Il certificato AAMS o ADM viene rilasciato da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, che controlla in maniera estremamente rigorosa e certosina tutti quei portali che fanno richiesta in tal senso.

Pubblicità





Una procedura complessa e trasparente, che mira ovviamente a tutelare prima di tutto gli utenti e a permettere un divertimento sicuro e affidabile. Il marchio AAMS o ADM si trova all’interno della home page delle piattaforme che hanno ottenuto una simile certificazione e, in sua compagnia, c’è anche uno specifico numero di licenza.

Gli altri fattori da considerare

Se la sicurezza di un casinò online si può valutare già dalla presenza o meno di un

certificato AAMS o ADM, è chiaro che ci sono anche altri fattori da prendere in

considerazione per poter considerare una piattaforma affidabile al 100% in termini di

esperienza di gioco.

Gli elementi di cui stiamo parlando sono i bonus, non solamente quelli di benvenuto, ma

ovviamente anche quelli che vengono proposti nel corso dell’esperienza di gioco. Nella

maggior parte dei casi, si tratta di bonus che vengono garantiti con cadenza settimanale,

oltre che dei bonus rimborso cashback da sfruttare solo per determinati giochi online.

Infine, è necessario approfondire anche altri due aspetti come la presenza di un vasto

novero di metodi di pagamento online, così come di sistemi per poter contattare l’assistenza clienti in modo veloce ed efficace.