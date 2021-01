Nasce il Consiglio comunale dei giovani. Aperte le candidature. Albairate

La sensazione di molti giovani, di questi, tempi, è che non contino molto nella società. La pandemia ha precluso i luoghi d’incontro e quindi di scambio delle idee a partire dalla scuola secondaria ai circoli e alle associazioni. Ci si collega al pc per ascoltare ma il dibattito costruttivo è pressochè ridotto ai minimi termini. Idem per le conversazioni che avvengono prevalentemente al telefono ma che non possono riguardare più persone. Un’oppertunità di dialogo costruttivo, di crescita, di impegno e di attivismo per il bene della propria generazione e della comunità è dato dal Consiglio dei Giovani, che ad Albairate si è dato proprio in questi giorni un regolamento.

Il Consiglio dei Giovani è previsto essere composto da 7 membri e possono presentare la propria candidatura i giovani che: sono residenti nel Comune di Albairate, hanno compiuto il sedicesimo anno di età, non hanno superato i 25 anni, non hanno riportato condanne penali né hanno procedimenti penali in corso, non ricoprono cariche pubbliche nel Comune di Albairate.

La richiesta di candidatura per l’ammissione al Consiglio Comunale dei Giovani, deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo, entro le ore 12 del 07febbraio 2021, mediante pec (mail: comune.albairate.mi@pec.it), posta ordinaria o consegna a mano. La richiesta deve essere compilata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web del Comune di Albairate. I Candidati minorenni dovranno allegare alla domanda autorizzazione firmata dai genitori.

Nel caso in cui le candidature pervenute siano superiori a 7, si procederà con pubbliche elezioni, con modalità stabilite dal Sindaco e rese pubbliche con un avviso, pubblicato almeno 15 giorni prima della data fissata per la votazione. L’ufficio protocollo dell’Ente è sito in via Battisti n. 2 e, a causa delle misure di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid19, riceve su appuntamento rilasciato telefonicamente.