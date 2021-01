La tesi si discute in Sala Consiliare, Boffalora

Il Covid-19 mette a rischio l’istruzione e non solo per ciò che riguarda la presenza in classe o nei corsi scolastici. Pensiamo ai momenti solenni e celebrativi come quello della tesi di laurea, che di fatto è l’occasione ufficiale di mostrarsi al pubblico come dottore o dottoressa, il coronamento di un sogno per molti, anche e soprattutto per genitori e nonni che ai loro tempi non hanno potuto raggiungere questo traguardo e che hanno riposto fiducia e investito su figli e nipoti.

La discussione fredda, davanti a un pc, rintanati in casa, come se anche questo momento fosse un niente. No! Il Comune di Boffalora sopra Ticino, attraverso una delibera di Giunta, ha invece pensato di offrire gratuitamente la Sala Consiliare del proprio municipio per la discussione della tesi di laurea al fine di supportare chi magari non dispone di tecnologie ma anche per rendere indimenticabile quesso passaggio della vita, seppur vissuto in un momento tragico come quello della pandemia.

Il provvedimento consente la discussione in modalità telematica della propria tesi di Laurea, nel rispetto di quanto previsto per il contenimento del Covid-19 ed è offerto ai residenti a Boffalora sopra Ticino, che dovranno farne richiesta inviando una mail a protocollo@boffaloraticino.it Il modulo di richiesta è altresì scaricabile on line al sito web del Comune di Boffalora.