Trovato morto in via Sant’Alessandro, Caronno Pertusella (Va)

La dinamica dell’accaduto resta ancora da definire ma quello che è certo è che un uomo di 37 anni ha perso la vita nella notte di giovedì 21 gennaio 2021 non lontano dal cimitero di Pertusella.

La chiamata al 118 è stata fatta alle 3 di notte e l’agenzia regionale di soccorso Areu ha definito il fatto come evento violento. Sul posto, in via Sant’Alessandro, è stata inviata un’ambulanza e un’automedica ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso, senza neppur poter dar atto al trasporto in ospedale.

Il caso è ora nelle mani degli inquirenti che dovranno fare chiarezza su quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti