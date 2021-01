Grave infortunio per 2 dipendenti. In via Arluno, Casorezzo

La chiamata al 118 è scattata alle 8.48 di giovedì 21 gennaio 2021. A necesitare di cure immediate sono stati due lavoratori di una ditta che si occupa di costruzioni in ferro e alluminio di via Arluno, la zona industriale alle porte di Casorezzo.

Pubblicità

La missione è ancora in corso e quindi al momento siamo in grado di fornire indiscrezioni che dovranno tuttavia essere confermate quando il quadro della situazione diventerà più definito. Si parla infatti di una ferita da schiacciamento per uno dei due lavoratori. Al momento, di certo però c’è che sono stati coinvolti un uomo di 61 anni e una donna.

Pubblicità

L’intervento da parte dei sanitari è stato definito in rosso, sinonimo cioè di alta urgenza nell’intervento. Sul posto stanno intervenendo i sanitari dell’Azzurra Buscate, i Carabinieri della compagnia di Legnano e la Polizia locale del servizio unico Casorezzo-Ossona. Seguiranno aggiornamenti.