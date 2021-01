Droga e documenti falsi. Arrestati in due, in albergo, a Cernusco sul Naviglio

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 gennaio 2021, a Cernusco sul Naviglio (MI), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza 2 cittadini francesi di 34 e 36 anni, non censiti in Italia, per i reati di “possesso di documenti d’identità falsi e detenzione di sostanze stupefacenti”.

Alle ore 02:00 circa i militari sono stati informati dal personale di una struttura ricettiva di Cernusco sul Naviglio della presenza di 2 ospiti francesi che avevano destato alcuni sospetti. Grazie all’approfondimento dei documenti forniti durante la registrazione, i Carabinieri hanno accertato che sulla carta d’identità del 34enne era stata inserita una nota di rintraccio dagli uffici di cooperazione S.I.R.E.N.E. (“Supplementary Information Request at the National Entry”), su richiesta delle Autorità francesi. Per tale motivo, i militari hanno proceduto ad una perquisizione d’iniziativa nella camera d’albergo occupata dai due ospiti, rinvenendo sul comodino 41 grammi di “hashish”.

La perquisizione è stata quindi estesa all’autovettura con targa francese in loro uso e posteggiata nel parcheggio dell’albergo, procedendo al sequestro di ulteriori 43 grammi della medesima sostanza stupefacente e diversi documenti d’identità, alcuni dei quali con medesimo nominativo ma diversa effigie fotografica.

Grazie alla collaborazione fornita dall’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano, si è quindi accertata la contraffazione del documento fornito dal 34enne oltre che di ulteriori 2 carte d’identità, registrate con il nome di altri due connazionali. In mattinata i due francesi verranno giudicati “per direttissima” in videoconferenza dagli uffici della Compagnia di Cassano d’Adda. Proseguono gli accertamenti a cura dei Carabinieri della Stazione di Cernusco sul Naviglio al fine di ricostruire i movimenti effettuati dai due francesi in Italia e il loro eventuale coinvolgimento in ulteriori ipotesi delittuose.