Brutta giornata per Pero. 2 infortuni sul lavoro in meno di 10 minuti

Pero. Un operaio è caduto da una impalcatura pochi minuti prima delle 14 in via Gabriele d’Annunzio, all’altezza del numero civico 26. Poi poco prima delle 14.10 un’altro incidente sul lavoro a meno di 4 minuti d’auto di distanza, via Pisacane 32 ha coinvolta una persona di circa 55 anni.

Oggi la provincia di Milano conta molti incidenti sul lavoro. C’è s ne sono stati 11. Pero però per coincidenza he ha avuti 2 nel giro di 10 minuti. In via Gabriele D’Annunzio Erano quasi le 14 di questo pomeriggio quando K. S. F. M., un operaio di 36 anni, è caduto dall’impalcatura su cui stava lavorando. E’ finito a terra dopo aver fatto un volo da circa 3 metri d’altezza battendo il viso e la gamba destra. Sul posto per i soccorsi sono arrivate tramite il Nue 112 un’ambulanza dell’Intervol e un’automedica che lo hanno medicato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Poco dopo alle 14.10 un altro incidente. Questa volta in via Pisacane 32. Una persona di 55 anni si è ferita sul lavoro ed è stata soccorsa da ambulanza dei Soccorritori di Rho coadiuvata da un mezzo di rianimazione dell’Ats. Sul posto per i rilievi gli agenti del commissariato di Rho.