8 defibrillatori a Marcallo con Casone. Ecco dove sono

Marcallo con Casone, paese di circa 6mila abitanti alle porte di Magenta, ha nel tempo costruito una rete di postazioni per defibrillatori. In tutto il paese sono 8.

Probabilmente Marcallo con Casone è uno dei Comuni con il più miglior rapporto fra defibrillatori e popolazione, che significa l’aver attuato una politica con un’alta attenzione sulla sicurezza della salute pubblica. I defibrillatori con dispositivo semiautomatico permettono di ridurre il numero dei decessi annuali causati da arresto cardiaco improvviso.

L’arresto cardiaco

L’arresto cardiaco non dà segni premonitori e colpisce chiunque e dovunque. Il cuore smette di compiere la sua normale funzione di pompa, spesso a causa di una sopraggiunta aritmia chiamata fibrillazione ventricolare. La persona cade a terra priva di vita. Se non si interviene entro i primi 5 minuti dall’arresto cardio-circolatorio con un massaggio cardiaco e poi somministrando una, o più, scariche elettrica al cuore attraverso l’utilizzo di un defibrillatore, le possibilità di salvezza per la persona colpita sono praticamente nulle.

Progetto di più amministrazioni comunali arrivato a compimento

Nel corso degli anni le Amministrazioni Comunali di Marcallo con Casone che si sono succedute hanno sviluppato un progetto per la dislocazione di defibrillatori in punti strategici, in modo da garantire una uniformità di copertura dell’intera popolazione e, allo stesso tempo, di presidiare i maggiori luoghi aggregazione socio-culturale e sportiva.

Ecco i punti in cui sono attualmente ubicate le postazioni di defibrillazione a Marcallo e Casone