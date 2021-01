Non ha la patente. Si costituisce l’autista che ha ucciso un nonno in un incidente

Corsico. Si è costituito oggi l’autista della BMw che ieri sera, poco dopo le 22.30, ha causato la morte di Renato Fabbi, 60 anni, e il grave ferimento di sua moglie. Dalle ultime notizie giunte non avrebbe mai conseguito la patente. Era scappato dal luogo dell’incidente insieme ad un amico abbandonando l’auto. Si tratta di un marocchino di 32 anni.

Pubblicità

Il pubblico ministero di turno in tribunale sta ascoltando la sua ricostruzione dei fatti che andrà ad aggiungersi alla ricostruzione effettuata con i rilievi tecnici dell’ incidente effettuati dai carabinieri della compagnia di Corsico, che era intervenuta ieri sera. Deciderà qauli provvedimenti prende contro di lui.

Pubblicità

Il terribile incidente di ieri sera

Il 16 gennaio, poco dopo le 22.30 in via Piave, una BMW proveniente da via Vittorio Veneto ha attraversato l’incrocio senza fermarsi allo stop. Ha colpito violentemente una Fiat 600 con a bordo un uomo di 60 anni e sua moglie di 59 anni, entrambi italiani. Il conducente della BMW era fuggito senza prestare soccorso alle vittime. A piedi si era dato alla fuga per le vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Pubblicità

Il 60enne ha avuto la peggio. E’ stato trasportato in gravi condizionale pronto soccorso dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (MI). Poco dopo il ricovero è morto a causa delle ferite riportate nell’incidente. La moglie è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. E’ grave, ma non in pericolo di vita. I due coniugi stavano tornando a casa dopo aver visitato per qualche ora il nipote che compiva gli anni.

Pubblicità

Sul posto erano intervenute due automediche e due ambulanze, i vigili del fuoco del comando di via Messina. e i carabinieri della compagnia di Corsico.