Lo fermano per il lockdown ma aveva hashish negli slip e marijuana sparsa dappertutto

Cinisello Balsamo. Ieri sera, venerdì 15 gennaio, una pattuglia del Commissariato Cinisello Balsamo mentre stavano effettuando dei servizi di controllo hanno notato un assembramento di giovani e ragazzi nei giardini di via Calabria.

Data la normativa anti Covid 19 li hanno avvicinati per controllarli, ma quando i ragazzi hanno visto i poliziotti hanno iniziato a fuggire in tutte le direzioni.

Non erano assembrati per socializzare o per protestare contro il lock down. I poliziotti sono riusciti a fermarne 2 e li hanno portati, per identificarli e per non perquisirli al freddo, negli uffici di via Cilea. Uno dei 2, un 20enne italiano, aveva negli slip 18 grammi di hashish e 6 di marijuana.

A casa

I poliziotti, quindi, hanno perquisito l’abitazione del giovane a Sesto San Giovanni e, nella soffitta, hanno rinvenuto un borsone con 1 chilo e mezzo di marijuana, 2 buste con oltre 1 chilo di marijuana e7 etti di hashish in un armadietto. Altri 33 grammi di hashish sono stati rinvenuti dai poliziotti nel comodino del ragazzo che è stato arrestato