Incendio in un capannone. Pare c’entri un monopattino elettrico

Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera, verso le 22, nei capannoni che si trovano fra via Moneta e via Nicolodi 7, in zona Affori. Dalle notizie ricevute in redazione pare che c’entri un monopattino elettrico.

Per spegnere l’incendio sul posto sono intervenuti 10 mezzi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina. Hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme.

Sul posto anche alcune ambulanze inviate per assistere i vigili del fuoco nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme. Le indagini e i rilievi sono affidati ai vigili del fuoco e alla polizia di Stato che era presente sul posto per il controllo della sicurezza.