Rai 3. Casorezzo e la discarica di Solter su Telegiornale regionale

A Buongiorno Regione, il telegiornale regionale di Rai 3 Lombardia, domani mattina tra le 7 e le 8, più facilmente alle7.40, si parlerà di Casorezzo (in provincia di Milano) e del progetto della ditta Solter ( Vibeco) di fare una discarica nel pieno del parco del Roccolo. Da quanto annunciato nella serata di giovedì 14, sempre durante il Telegiornale regionale di Rai 3 saranno intervistati i sindaci dei Comuni coinvolti.

Non perdetevi TGR3, il telegiornale regionale di Rai 3

Nel promo della trasmissione non hanno detto quali sindaci saranno intervistati ma si può supporre che saranno i Sindaci di Casorezzo, Pierluca Oldani, e di Busto Garolfo, Susanna Biondi. Non dovrebbero esserci solo loro perchè il problema di una discarica di rifiuti in mezzo al parco del Roccolo riguarda tutti i Comuni dell’Altomilanese. Sarà un Tg da guardare, e possibilmente da registrare, perchè il sindaco di Casorezzo ha più volte detto che se le istituzioni amministrative più in alto del Comune cioè città metropolitana di Milano, con il Sindaco Beppe Sala, e regione Lombardia, non avessero bloccato il progetto della discarica della Solter, ci sarebbe stato un problema di ordine pubblico.

In realtà nel consiglio e nella giunta regionale di Regione Lombardia sin dall’inizio delal questione c’è stata una forte e concreta, cioè reale, opposizione al progetto di effettuare la discarica. Poi, da qualche tempo, questa forza si è affievolita e, a parte alcune visite in loco, più di cortesia che di sostanza, non si è più sentita quella forte e concreta opposizione e quel grande sostegno sostegno alla battaglia di sindaci e cittadini.

Città metropolitana e la discarica della Solter

Il sindaco Beppe Sala e i tecnici di città metropolitana hanno invece sempre fatto in modo di appoggiare il progetto. Non riescono a opporsi perchè, da quanto dicono le voci del paese, i tecnici di città metropolitana hanno paura di essere denunciati dalla ditta Solter. Lo stesso Beppe Sala evita di porsi contro la discarica. A qaunto pare l’ambientalismo di Beppe Sala si esaurisce nel fare piste ciclabili all’interno dei confini della città. Non ha amore per la campagna e per Casorezzo, dove non votano lui come sindaco di Milano. Cosa bisogna dire a parte supporre che non gli interessi la battaglia ambientale, anche se il sindaco di Milano è anche sindaco della città metropolitana di Milano.

Buongiorno mattina, la famosa trasmissione del telegiornale regionale Lombardia di Rai 3, anche se arriva in una fascia oraria troppo mattiniera, può diventare uno strumento per dare un nuova spinta alla battaglia e alla resistenza dei due comuni al progetto discarica. Non mancheranno quindi, ne sono convita, le registrazioni telegiornale regionale di Rai 3 da far girare sui social. Se volete altre informazioni sul caso Solter, cercate gli articoli dedicati alla Solter nelle 9 pagine qui in elenco.