Lettere al Direttore. Suggerimenti per il problema Neve e altro

Pubblico una nuova lettera al direttore, inviata via email e apro la discussione sull’organizzazione dei servizi comunali.

Suggerimenti ai sindaci per affrontare il problema neve. La Lombardia, in pianura, non è attrezzata al 100% per affrontare il problema neve come fanno in montagna. In pianura non nevica ogni anno.

Molte amministrazione si trovano in panico o non attrezzate quando un po’ di neve scende silenziosamente senza far rumore e crea danni a noi cittadini che dobbiamo muoverci per andare a lavorare o altre commissioni.

Quando si fa un piano d’emergenza x neve …ci vuole sempre una burocrazia lenta e macchinosa.

Considerando che va ad incidere pure sul bilancio comunale, il tutto. Il mio consiglio, o proposta, che voglio dare da cittadino, è di organizzare un piano neve e sale con chi ha il reddito di cittadinanza e con i disoccupati volontari.

Per chi ha il reddito e rinuncia gli si taglia lo stipendio se non si presentano…lo dice la legge stessa fatta da Lega e 5 stelle sul reddito di cittadinanza.

Ricordo che i sindaci per legge dovrebbero far loro fare corsi di formazione e far loro avere i DPI idonei e l’ assicurazione. Per me il reddito di cittadinanza è un reddito nullafacente. Avevo raccolto anche le firme contro su questo punto con il Partito di Grande Nord, ma c’è ancora oggi. Cerchiamo almeno di farli lavorare!

I Sindaci dovrebbero farlo e avere dei vantaggi.

Ricordo che oggi nel silenzio dei DCPM e DL i navigator stanno ancora prendendo i soldini al mese senza fare una cippa. Per non tenerli fermi tutto l’anno,oltre a farli lavorare per l’ emergenza neve si potrebbe impiegarli anche in primavera e estate per il tagio dell’erba e dei rovi, e per collaborare con i Servizi Sociali o aiutando gli stradini. In qualche comune ci sono ancora.

Invece ai disoccupati che fanno i volontari si potrebbe dare un rimborso o far pagare meno la tasse comunali, o un contributo orario. Si potrebbe arruolarli di servizio in servizio, con un comunicato pubblicato sul sito comunale. Grazie per l’attenzione avuta. G.V.