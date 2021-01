Danni alla targa che riporta alla storia degli anni di piombo. Milano

È stata danneggiata la targa di piazza Durante, a Milano. Non è ancora noto se il fatto sia scaturito da un gesto di matrice politica o più semplicemente sia il frutto della demenza di chi, forse per noia e di sicuro per stupidità, non trova altro svago che danneggiare la cosa pubblica.

La targa è alla memoria di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci (detto Iaio), che furono assassinati a Milano il 18 marzo 1978. Le vittime erano due ragazzi all’epoca diciottenni; entrambi frequentatori del Centro sociale Leoncavallo. Colpi di pistola esplosi in via Mancinelli 8 spezzarono la loro vita. L’omicidio fu rivendicato da estremisti di destra. Il 18 marzo 2012, a 34 anni dall’omicidio, la giunta comunale ha dedicato al nome delle due vittime i giardini pubblici milanesi di piazza Durante, la parallela di via Padova e in linea d’aria con la fermata della metro di Pasteur.