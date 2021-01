“I suoi figli sono gravi all’ospedale” ma è una truffa e poi, un furto sventato. Nova Milanese

Una delle truffe più odiose che ancora lunedì 11 gennaio 2020 è stata tentata ai danni di un’anziana madre. Attorno alle 10 del mattino, la donna di Nova milanese ha ricevuto una telefonata.

Dall’ altro capo del telefono una voce di giovane donna straniera che, in maniera concitata, la informava che il figlio e la figlia avevano avuto un incidente e che ora si trovavano in ospedale in gravi condizioni.

Immaginatevi la reazione della donna! La voce al telefono la esortava ad uscire subito di casa per recarsi almeno dai nipoti che in quel momento, stando sempre al racconto menzoniero della truffatrice,si trovavano soli in casa.

Per una serie di fatti che sono seguiti, i figli e l’anziana madre si sono chiariti e si è evitato il peggio ma il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine. L’intento dei truffatori era probabilmente quello di far uscire di casa la vittima, per poi intrufolarsi in casa e compiere un furto.

Furto sventato anche nella notte, tra via Venezia e via Firenze, in zona San Bernardo. Alle 4 di notte i ladri hanno tentato di penetrare in un’abitazione privata ma i rumori sospetti hanno allertato il padrone di casa che ha messo in fuga i malintenzionati.