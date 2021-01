A Ossona, via Bosi. 2 incidenti in 20 minuti

Ossona. Sono 2 incidenti che non hanno la stessa causa, ma l’eccezionalità è che sono successi a pochi metri di distanza l’uno dall’altro nel giro di 20 minuti. Il primo è successo poco dopo le 12.40, e il secondo pochi minuti dopo le 13.

Il primo incidente

Nel primo caso un’auto grigia, nello svoltare in via Bosi verso piazza Litta, per cause ancora da accertare, ha colpito il muro della casa. Una donna di circa 35 anni e un bambino di 10 anni sono stati soccorsi dall’ambulanza della Croce Bianca di Magenta e trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta.

Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della polizia locale di Ossona Casorezzo, che procedono ai rilievi, sia i carabinieri del compagnia di Abbiategrasso.

Il secondo incidente

Alle 13 circa la seconda chiamata al 118. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Ossona Casorezzo e l’ambulanza con i soccorritori volontari di Arluno. Un uomo di 27 anni si è ferito ed è stato portato, in codice verde, al pronto soccorso sempre dell’ospedale di Magenta. Dalla fonto e dalla conoscenza delle strade non è difficile comprendere che l’incidente è avvenuto fra un’auto che usciva dallo stop di via Bosi, per girare in via Patrioti, e un’altra che veniva da piazza Litta.

Speriamo che non ci sia un terzo incidente entro sera. L”auto rossa lasciata nello spazio della fermata dell’autobus di linea che si trova dopo la curva di via Bosi su Piazza Litta non ispira molta sicurezza.