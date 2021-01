Il Saturimetro gratis è distribuito in 12mila farmacie

Riceviamo in redazione da Federfarma la notizia che in 12mila farmacie italiane saranno distribuiti 25mila saturimetri. Il saturimetro gratis è destinato a pazienti individuati dai medici di base tra quelli che hanno patologie respiratorie. E’ importante sensibilizzare la popolazione italiana sull’uso del saturimetro.

Il progetto MisuriAMO 2

Al via la seconda fase della campagna MisuriAMO 2 , realizzata dalla SIP (Società

italiana di Pneumologia) e Federfarma con il patrocinio della FOFI. Obiettivo

promuovere l’uso del saturimetro, come strumento utile per controllare i livelli di

ossigeno nel sangue nelle persone con Covid-19. In particolare nei pazienti con

patologie respiratorie croniche e Covid-19 è fondamentale monitorare

costantemente il livello di ossigeno del sangue.

Dopo una prima fase di screening rivolta a tutta la popolazione, con la misurazione gratuita dell’ossigeno del sangue nelle farmacie aderenti all’iniziativa, la seconda fase della campagna MisuriAMO 2 si focalizza sul monitoraggio puntuale della salute respiratoria di pazienti selezionati e coinvolge un campione di 1.200 farmacie sul

territorio nazionale, individuate secondo criteri funzionali al progetto di studio messo a

punto dalla Società Italiana di Pneumologia (SIP).

Saturimetri in arrivo nelle farmacie selezionate

Le farmacie appartenenti al campione, grazie alla collaborazione della distribuzione

intermedia, stanno ricevendo in questi giorni i saturimetri – in tutto 25.000 – messi a

disposizione dalla SIP per consegnarli gratuitamente a pazienti individuati sulla base di

criteri legati alla presenza di patologie respiratorie, particolarmente a rischio in caso di

infezione da coronavirus.

Inoltre, nel contesto di un’indagine conoscitiva, i pazienti

effettueranno due misurazioni al giorno per otto giorni e comunicheranno i valori rilevati al farmacista, il quale li registrerà in forma anonima su un’apposita piattaforma informatica predisposta da Promofarma, la società di servizi di Federfarma. I dati raccolti e anonimizzati saranno poi a disposizione di SIP per studiare i livelli di saturazione

dell’ossigeno nei pazienti fragili.

Il presidente di Federfarma Marco Cossolo, presenta l’iniziativa

“Questa fase del progetto misuriAMO 2 ha una grande valenza, in particolare durante la

pandemia in corso, in quanto segna l’inizio di una nuova fase di collaborazione tra le

farmacie del territorio e gli specialisti in pneumologia per la presa in carico dei pazienti

affetti da patologie respiratorie croniche assistiti a domicilio” “La farmacia conferma così il proprio ruolo di primo presidio sanitario di prossimità nel quale il farmacista fa educazione e formazione ai cittadini sul corretto uso dei farmaci e di dispositivi medici.

Grazie al dialogo con il farmacista, il paziente fragile si abituerà a utilizzare regolarmente il saturimetro, per tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute. Ringrazio i farmacisti che hanno accettato di partecipare a questo progetto pilota, che auspichiamo si possa estendere a tutto il territorio coinvolgendo un numero più ampio di pazienti.”

Luca Richeldi, presidente della Società Italiana di Pneumologia, spiega l’importanza dell’uso del saturimetro

“Questa iniziativa, resa possibile grazie alle donazioni erogate alla SIP per l’emergenza

Covid-19 nasce dall’esigenza di far conoscere il saturimetro, che serve a misurare il grado di ossigenazione del sangue e che è uno strumento prezioso, in particolare per identificare precocemente le complicanze polmonari del Covid-19. Il saturimetro dovrebbe essere presente nelle nostre case quasi come fosse un secondo termometro; purtroppo, invece, è ancora troppo poco conosciuto.

Le persone affette da malattie respiratorie infatti sono a rischio più alto di complicanze gravi se infettate dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Proprio il ridotto livello di ossigeno nel sangue, causato da disturbi respiratori che il saturimetro è in grado di rilevare, può essere indice di polmonite interstiziale, una complicanza grave del Covid-19. Le attuali indicazioni ministeriali indicano come in corso di Covid-19 il valore di saturazione pari a 92% sia il limite al di sotto il quale è bene allertare il proprio medico curante.

In questo modo anche per il medico è più agevole e sicuro il monitoraggio dei pazienti. Inoltre, è consigliabile ai malati Covid-19 di controllare le proprie condizioni con il saturimetro, anche in assenza di problemi respiratori. Può infatti verificarsi una condizione detta “ipossiemia silente” nella quale l’ossigeno diminuisce nel sangue, ma il paziente non se ne rende conto e quindi ritarda l’inizio di un’adeguata terapia.

Il monitoraggio con il saturimetro può consentire un intervento tempestivo quando davvero necessario o, al contrario, evitare ricoveri inutili. È importante riuscire a dare una maggiore tranquillità ai pazienti rispetto al rischio di sviluppare una polmonite grave e ciò è cruciale anche per il medico che deve monitorare a distanza il malato”.