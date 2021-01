Pagamenti online: sempre più sicuri i sistemi per trasferire denaro sul web

Dallo shopping alle piattaforme di intrattenimento, fino all’acquisto dei più disparati servizi da utilizzare online, la mole di pagamenti che circola nel mondo digitale è cresciuta negli ultimi anni in maniera esponenziale, superando anche molte delle diffidenze e delle difficoltà che ne hanno caratterizzato la diffusione iniziale. Attualmente esistono diversi sistemi per trasferire denaro per via digitale, tutti in grado di garantire i massimi livelli di sicurezza possibili: eccone alcuni esempi.

Postepay, la carta prepagata più famosa e utilizzata

La carta Postepay è stata la prima prepagata a conoscere una diffusione capillare a livello nazionale, grazie anche al fatto di essere un servizio di Poste Italiane, una realtà fortemente radicata sul territorio italiano. Introdotta nel 2003, la carta Postepay ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per i pagamenti digitali, poiché ha permesso di snellire le procedure per trasferire denaro senza rischiare somme superiori a quanto precedentemente caricato.

A differenza di una carta di credito o debito, che sono collegate a un conto bancario, la carta prepagata è un metodo a se stante, che può essere alimentato di volta in volta ricaricando l’importo desiderato e utilizzato fino al termine della disponibilità. In questo senso, la carta Postepay ha rappresentato sin da subito un metodo pratico e sicuro che può essere usato da qualsiasi tipologia di utente: è proprio questo il motivo del successo di tale sistema, capace di raggiungere in pochi anni numeri impressionanti, tanto da portare Poste Italiane a creare un’azienda spin-off sotto il nome di Postepay S.p.A.

Va comunque detto che, sulla scia del successo della Postepay, oggi anche molti istituti bancari e finanziari propongono delle proprie carte prepagate, con soluzioni flessibili e offerte periodiche rivolte ai nuovi clienti e a coloro che sono già possessori di un conto corrente.

Paypal, la piattaforma di pagamento che tutela gli acquisti

Anche chi effettua solo sporadicamente acquisti online probabilmente conosce e ha avuto a che fare con Paypal, la piattaforma più utilizzata a livello globale per trasferire denaro tra privati e per effettuare il pagamento di beni e servizi.

Alla base del successo di Paypal vi sono diverse motivazioni, legate sia alla facilità d’uso che ai livelli di tutela e sicurezza garantiti all’utente. In caso di controversie tra le parti, infatti, Paypal si pone come garante contro truffe e raggiri, rimborsando il cliente finale laddove vi siano situazioni poco chiare, dalla semplice descrizione inesatta da parte del venditore fino ai casi di vendite fasulle.

Proprio per questa sua caratteristica di essere apertamente al fianco del compratore, Paypal è diventato un partner imprescindibile per tantissime realtà che si occupano di e-commerce e servizi digitali, che proprio grazie alla presenza di questo metodo di pagamento riescono a conquistare la fiducia dei clienti. È ciò che accade, per esempio, tanto per le aziende che vendono beni materiali quanto per operatori nel campo dell’intrattenimento, dallo streaming video ai casino digitali.

Muovendo ingenti somme di denaro, proprio i siti di iGaming sono chiamati ad assicurare un elevato grado di protezione ai propri utenti e, per questo motivo, non possono rinunciare ad avvalersi di sistemi garantiti come Paypal e altri servizi simili, che da semplici piattaforme di pagamento si trasformano anche in strumenti di tutela per il consumatore.

AmazonPay, il colosso dell’e-commerce entra nel mondo dei pagamenti

Protagonista della rivoluzione digitale di questi anni, Amazon continua a sorprendere tutti

ampliando il proprio raggio d’azione dalla sola vendita di beni alla fornitura di servizi sempre più completi. Nasce proprio in quest’ottica AmazonPay, un sistema studiato per permettere ai clienti Amazon di effettuare transazioni rapide utilizzando i dati già presenti nel proprio account.

Integrabile in molte piattaforme di e-commerce come Shopify, Storeden e Magento, AmazonPay promette di supportare un numero sempre crescente di realtà presenti online, garantendo sicurezza ed efficienza.