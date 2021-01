Covid 19. Nuovo paziente 1 a Milano il 10 novembre 2019

Milano. Nella ricerca a posteriori di tracce del Covid 19 da oggi si può certificare la sua presenza dal 10 novembre 2019. Si tratta di una giovane donna di 25 anni che aveva presentato una dermatite atipica e un lieve mal di gola.

In ospedale dove si era recata per effettuare una biopsia per scoprire le cause della dermatite, le avevano diagnosticato un sospetto e poco convincente lupus eritematoso. La scoperta della presenza del virus nel campione della biopsia è stata pubblicata sul British Journal of dermatology dai ricercatori guidati da Raffaele Gianotti, dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con lo Ieo e il Centro diagnostico italiano. Ne dà notizia l’agenzia di stampa Ansa.

Da quanto comunicato, si è saputo che i dermatologi hanno effettuato degli screening su campioni di biopsie dermatologiche che erano rimasti dubbi. E’ così che hanno evidenziato al presenza del Covid 19 a Milano già dal 10 novembre 2019.

Medici e scienziato, a forza di cercare, riusciranno sicuramente a trovare il paziente zero della Lombardia.

Una curiosità. Ma l’influenza 2019, come è andata??

Secondo il ministero della salute, nella stagione influenzale 2018 – 2019 si sono avuti 5milioni 276mila casi di influenza. Il picco ha iniziato a decrescere intorno alla prima settimana di febbraio. Non bisogna farsi idee strane, il Covid 19 è una cosa diversa, che si aggiunge alla normale influenza, e che quest’anno ha surclassato la concorrenza degli altri virus nel causare forme gravi e letali.

Per un confronto semplice e veloce, il covid 19 ha causato, da solo e fino ad oggi, 2milioni e 280mila malati. Sono morte 78mila persone. L’influenza ha causato, fra ottobre 2019 e maggio 2020, 7milioni 595mila casi. Siamo stati travolti dal Covid 19 e quindi i conteggi dei casi gravi e dei morti non sono ancora conclusi. Però, per avere un vago e impreciso dato di confronto, nella stagione 2018/2019 (5.276.000 casi) sono stati confermati 282 casi gravi di influenza, tra cui 52 decessi.