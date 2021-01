Riccardo De Corato entra in Consiglio Comunale a Milano

Lombardia. Non si è ancora conclusa l’eco del rilancio di Attilio Fontana in regione Lombardia con la squadra di assessori parzialmente rinnovata che arriva la notizia di un altro cambio di livello nella politica milanese. Infatti l’assessore di regione Lombardia alla sicurezza, che è riconfermato all’assessorato alla sicurezza che già presedieva, ha accettato di entrare in consiglio comunale a Milano subentrando al consigliere comunale Stefano Parisi.

In consiglio comunale dall’11 gennaio

Lo annuncia oggi lo stesso Riccardo De Corato con un comunicato stampa. ” Domani ritorno a Palazzo Marino come consigliere comunale subentrando a Stefano Parisi. Metterò a disposizione della città, come ho sempre fatto, la mia esperienza trentennale di consigliere comunale nelle fila della maggioranza e dell’opposizione in vista della prossima scadenza elettorale. Le priorità per le quali mi batterò sono le periferie, che versano in condizioni disastrose, la sicurezza, la mobilità e l’ambiente sulle quali Milano ha registrato il fallimento delle politiche del centrosinistra con Pisapia prima e poi con Sala”.

Non c’è incompatibilità

la nuova giunta lombarda. Riccardo de Corato in prima fila, il quinto da sinistra

I testo unico degli enti locali, la legge che regola compiti funzioni e composizione degli organi degli enti locali, quali regioni, province, comuni e città metropolitane, non rileva incompatibilità fra la carica di assessore regionale e quella di consigliere comunale. Non prenderà nessun doppio stipendio perchè la legge impone di scegliere, in caso di doppio incarico, quale indennità di funzione avere. In genere scelgono tutti la più alta e sicura, quella mensile corrisposta dalla regione, perchè quella del consigliere comunale è composta solo da gettoni di presenza alle sedute e alle commissioni.

Il comune di Milano quindi probabilmente risparmierà economicamente, con l’entrata in consiglio comunale di Riccardo De Corato. La domanda che si fa nei corridoi della politica è però sempre la stessa. Non è troppo impegnativo dividersi e far bene in due incarichi così importanti come quello dell’assessore regionale alla sicurezza e il consigliere comunale di una grande città come Milano? Sarà il futuro a risponderci.