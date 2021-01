Riflessione sul problema Trasporti scolastici

Ma è così difficile potenziare il servizio del trasporto pubblico, convenzionandosi con le attività di bus turistici, in modo da minimizzare il rischio contagio?

Oggi giorno le associazioni dei trasporti per il turismo chiedono fortemente aiuti economici al Governo per non chiudere totalmente le loro attività, con il buonsenso e per non sperperare soldi.

Non è più accettabile che i ragazzi continuino a fare scuola al 100% a distanza.

Facendo così si rischia il fallimento scolastico.

Regione e Governo si siedano al tavolo tecnico e risolvano questo problema tra il trasporto pubblico e privato…visto che è stato uno dei settori più colpiti dal covid-19 su gomma.

Ora esistono i test sierologici veloci. Dovrebbero investire su questo per la scuola. Se un ragazzo è positivo in pochi minuti si sa se lo sono anche gli altri e la scuola andrebbe avanti mantenendo le regole di sicurezza.

Secondo me, ad ogni rientro di vacanza e sospensione scuola annuale bisognerebbe far fare a campione o a tutti per ogni classe i test rapidi.

V.G.