Parto in taxi, ma poi arriva l’ambulanza

Milano Ieri sera si è quasi avuto un parto in taxi. Sabato sera una donna di 32 anni, alla fine della gravidanza, è salita su un taxi del parcheggio di Via Pirelli, proprio sotto al palazzo di regione Lombardia, per tornare a casa e la bimba che aspettava ha deciso di venire al mondo in quel momento. Erano circa le 20.30 Immediata la chiamata al 112 ed è arrivata un’ambulanza della Croce verde. Non appena la mamma è salita sull’ambulanza la bambina è nata.

Pubblicità

Quanta fretta di venite al mondo, questa bimba! I soccorritori della croce verde, dopo aver assistito al parto hanno accompagnato la neomamma e la bambina all’ospedale Macedonio Melloni, in codice giallo, per controllare che tutto fosse in ordine. I taxisti presenti hanno fatto il tifo per la piccola e la neo mamma e anche per il taxista che ha assistito la neo mamma in attesa dell’ambulanza. Poi affidano a Facebook i loro auguri arrivati tramite la pagina taxisti d’Italia.

Pubblicità

Chi nasce in ospedale, chi in casa e poi c’è l’alternativa del parto in taxi o in ambulanza

Era qualche tempo che nessun bambino veniva al mondo su un taxi, e questo caso si è sfiorato solo di pochi momenti. Mamma e bambina stanno bene.