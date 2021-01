Addio Daniela Tonella (Mangiabalina). Corbetta

È mancata all’affetto dei suoi cari Daniela Tonella, classe 1952. Per i corbettesi doc, che hanno alle spalle qualche primavera, era conosciuta come la Mangiabalina. Il nome lo ha “ereditato” dalla famiglia del marito che per anni hanno avuto in via Brera lo storico negozio di frutta.

Per anni infatti lavorò con la suocera Gianna, partigiana e commerciante, nonché personaggio storico di Corbetta.

Daniela era conosciuta e apprezzata per la sua gentilezza e cortesia dietro al bancone e nella vita. Grande lavoratrice, era anche mamma e nonna. Aveva provato il dolore per la morte del marito diversi anni fa e lei è sempre stata legata, per lavoro, passione e residenza, alla famiglia del marito.

Oggi Corbetta è un po’ più sola senza il suo sorriso e i suoi capelli biondi legati, che per anni hanno contraddistinto il suo look.

I funerali saranno celebrati alle ore 9.30 di sabato 9 gennaio in chiesa parrocchiale a Corbetta

